Dalla strada alla Musica, il 2021 è l'anno dell'incoronazione per il rapper palermitano Zoro Don

Giuseppe Cordaro, in arte "Zoro", nasce il 31 maggio del 1992 a Palermo. Si avvicina nel mondo dell'Hip Hop all'età di 19 anni partecipando ad alcuni contest di Palermo e poco più tardi pubblicando vari singoli come "M.D" e "Quaraquaquà". Riscuotendo recensioni positive da parte del pubblico e riuscendo a farsi notare da Rapper affermati della città come Freddie sperone, con cui vanta tre collaborazioni "Non Smetto Vol.2" ,"Lo faccio bene" e " Non farlo scappare". Quest'ultima fa parte dell'omonimo album "L'amore non esiste", pubblicato quest'anno appunto dal rapper Freddie Sperone .

Il 2021 è l'anno dell'incoronazione. Il giovane Rapper Palermitano viene intervistato da Gab Morrison . Giornalista Francese noto ovunque per le sue interviste a rapper emergenti e non di tutto il globo .Sempre nel 2021 ,Zoro pubblica il suo primo album "Self Made", dove abbiamo già parlato in un'articolo precedente che vi consigliamo leggere . Il Giovane Rapper Palermitano di recente ha appena annunciato che farà parte di un nuovo singolo in uscita, con data ancora da definire ,spoilerando oltretutto una collaborazione con un' altro big della scena Palermitana, non che " Sciacato ".

Conosciuto da tutti gli amanti del genere per il singolo "Palermo" .Pezzo che ha battuto ogni record immaginabile per un artista del suo calibro. Adesso non vi resta che seguire e rimanere aggiornati sulle prossime uscite, sotto tutti il link dell'artista. Info, Live, Show, Booking: giuseppeco1992@outlook.it

SEGUI ZORO: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIG6YDER_GOBmECzbWyiM3Q?view_as=subscriber

Instagram: https://www.instagram.com/peppe_cordaro/ - FB (Official Page): https://www.facebook.com/Zoromcpalermo/