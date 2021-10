Miss Flofelì, il nuovo singolo di Floriana Franchina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il sonno della ragione genera mostri’’, così si intitola la celebre acquaforte del pittore Francisco Goya, che rievoca immagini di soggetti fantastici e grotteschi, insieme alla creatività che è alla base di tutte le creazioni umane. La stessa che ha ispirato la compositrice siciliana Floriana Franchina per la realizzazione del suo nuovo singolo, che intitolato Miss Flofelì, uscirà proprio nel giorno della notte delle streghe, il 31 ottobre, su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo singolo di Floriana Franchina sarà accompagnato da un videoclip, che uscirà su tutti i canali social dell'artista.

Il videoclip è stato girato in due location d'eccezione, due ville di Bagheria: Palazzo Butera e la singolare Villa Gravina di Palagonia, meglio nota come villa dei mostri. Ed è Proprio dalle famose statue di tufo, raffiguranti orribili figure, musicisti caprini, nani barbuti, deformi corpi umani, che prende vita la musica della Franchina insieme al personaggio protagonista della sua storia. Dalle prime note si viene trasportati in una dimensione ammaliante, in una danza irrefrenabile.

“L’immagine del personaggio da cui prende vita il singolo Miss Foflelì mi è comparsa davanti sin da subito, sin dal primo momento in cui ho iniziato a comporre questo brano. Da quell’istante è nata la storia che racconterò nel videoclip, realizzato in due contesti unici. In due di quei luoghi meravigliosi della mia terra”, spiega la compositrice Floriana Franchina. La compositrice per la realizzazione del videoclip del suo nuovo singolo Miss Flofelì, ha collaborato con il Comune di Bagheria e la Comunione Ereditaria Castronovo, con l'intento di valorizzare le meraviglie della propria terra. La realizzazione artistica del make up e hair stylist è stata curata da Pietro Art Decó parrucchieri e dal makeup artist Federico Pellitteri. Il videoclip è stato realizzato da Recraft studio di Raffaele Pullara.