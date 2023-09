Miss EqueenItaly, per la Sicilia in gara c'è la 22enne palermitana Aurora Caruso

Manca poco più di una settimana alla finalissima di Miss EqueenItaly, grande evento a tema equestre che si terrà il prossimo sabato 16 settembre a Villa Giulia. A scendere in campo tutte e 20 le regioni di Italia, per un totale di 20 ragazze e 3 ragazzi pronti ad aggiudicarsi i titoli di Miss e Mister EqueenItaly. In rappresentanza della Sicilia c'è la palermitana Aurora Caruso, 22 anni e da sempre attiva nell’equitazione. "Sono onorata - dice Caruso - di poter rappresentare a livello nazionale la mia regione".

Miss EqueenItaly è un’occasione d’oro per chi appartiene al mondo equestre: si tratta di un concorso dove a essere premiati sono la passione per l’equitazione e la cultura legata ai cavalli, a prescindere dalla carriera sportiva. Perché questo concorso è così prestigioso? Perché è patrocinato dalla Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri, che opera quotidianamente sul territorio nazionale per garantire un corretto operato per le attività agonistiche, e dal Comune di Palermo, che ha accettato di buon grado di ospitare questo evento.

Sono 41 gli sponsor per il concorso che è alla sua seconda edizione e che l’anno scorso ha visto vittoriosa la sanremese Giorgia Amerio: tra questi non possono mancare aziende di carattere internazionale, ma anche alcune realtà locali. La splendida cornice per l’evento finale sarà il Coffee House Villa Giulia, locale storico che si trova all'interno della Villa. E' possibile partecipare alla serata (previa prenotazione) con un costo di 30 euro a persona. Ad attendere il pubblico ci sarà un ricco buffet con specialità palermitane e prodotti tipici siciliani.