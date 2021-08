La XV edizione del festival di musica antica di Gratteri con due appuntamenti: Tiziano Bagnati e l’ensemble festa rustica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzato dall’associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il comune di Gratteri ed il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo ed il ministero per i Beni Culturali, prosegue con altri due appuntamenti nell’atrio di Piazza Monumento, alle 21. Il 31 agosto in programma il concerto dell’ensemble Festa Rustica, il 1 settembre, invece, ospite il liutista Tiziano Bagnati che si esibirà alla tiorba insieme a Paolo Rigano alla chitarra barocca. L’ensemble Festa Rustica è composto dal flautista Giorgio Matteoli, dall’oboista Fabio D’Onofrio, da Maurizio Salemi al violoncello barocco e Luca Ambrosio al clavicembalo. Il titolo del concerto sarà “Europa Barocca. I gusti riuniti” e prevederà un programma che ruoterà attorno alle musiche di Jacques-Christophe Naudot, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Francesco Geminiani e Antonio Vivaldi.

Il 1 settembre in programma il concerto di Tiziano Bagnati alla tiorba e Paolo Rigano alla chitarra barocca, intitolato “Caratteri e visioni”, una serie di composizioni che esaltano le caratteristiche sonore di questi strumenti con musiche di Kapsberger, Foscarini, Corbetta, Sanz, Falconieri, e Stradella. Tiziano Bagnati, liutista dell’Accademia Bizantina, sarà ospite al Festival di Musica Antica di Gratteri dopo il prestigioso traguardo del premio Gramophone Awards 2021.

Info e prenotazioni: +39 379 18 32 485 / assmusicamente@gmail.com

Ingresso un euro su prenotazione