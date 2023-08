Il caso del telescopio Flyeye, il "cacciatore di asteroidi" resta nelle Madonie: "Non si sposterà nelle Canarie"

“Lasciarsi scippare un polo scientifico di eccellenza con valenza internazionale dedicato alla ricerca, divulgazione e didattica scientifica del mediterraneo, unico nel suo genere almeno a livello europeo, per ignoranza e improvvisazione, è veramente troppo. Lo scrivevo in una nota dello scorso mese di marzo iniziando una battaglia politica a favore del Gal Hassin di Isnello per ottenere l’autorizzazione all’installazione del progetto Flyeye Neostel dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), il super telescopio dedicato principalmente alla scoperta di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra e finanziato interamente dall’agenzia spaziale europea”. Lo scrive in una nota il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che nel 2009 da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, finanziò con 7 milioni e mezzo di euro la realizzazione del centro Gal Hassin a Isnello.

“Grazie ad un recente decreto del Governo nazionale e? stato scongiurato che l'installazione del telescopio Flyeye potesse spostarsi dal parco delle Madonie alle isole Canarie. Un progetto tra i più evoluti nel mondo nel campo della difesa da possibili impattori cosmici, che per la Sicilia avrebbe rappresentato un vero smacco. Questa visione positiva determinerà il prosieguo e l’incremento delle attività del Gal Hassin, visto che questo telescopio contribuirà a portare nuovi e numerosi visitatori, studenti e studiosi, che stimoleranno e incrementeranno l’economia locale".

"Nello stesso tempo – conclude Miccicchè - non saranno vanificati anni di lavoro del polo astrofisico siciliano di Isnello, non perdendo collaborazioni scientifiche con enti e istituzioni nazionali e internazionali e sarà altresì scongiurata la perdita di posti di lavoro, dai dipendenti all’indotto, ma soprattutto non si perderà l’enorme volano di cultura e conoscenza scientifica rappresentato da questo centro e con esso dalla Sicilia”.

Come funziona Flyeye

Si tratta del primo telescopio in Europa per il rilevamento di asteroidi pericolosi. Il "grande occhio" scruterà il cielo ogni notte in modo automatico per individuare gli asteroidi più piccoli e imprevedibili a rischio di impatto imminente con la Terra. Questo nuovo telescopio europeo - si legge sul sito dell'Esa - utilizza telecamere e ottiche multiple, divide ogni immagine in 16 sottoimmagini più piccole, espandendo il suo campo visivo complessivo, simile alla tecnica sfruttata dall'occhio composto di una mosca.