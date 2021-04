Federica Neglia in radio dal 30 aprile con "Tra la mente e il cuore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo importanti collaborazioni, Federica Neglia presenta il singolo “Tra la mente e il cuore”, brano che racconta la storia di due anime, "due diamanti senza una direzione", due cuori apparentemente diversi che si incontrano in un amore intenso, fra la frenesia della vita odierna. Distanti e in continuo movimento, sentono una grande forza che li spinge a ritrovarsi ogni volta che uno si allontana dall’altro. Federica Neglia, nata a Termini Imerese, è una “Cantante interprete”, come lei si definisce, dalla vocalità duttile e dal timbro corposo. Laureata in Canto Lirico e in Musica Vocale da Camera, ha calcato sin da bambina vari palchi italiani ed anche esteri, presentando un repertorio che spazia dalla musica classica al pop, fra i vari palchi anche il Palafiori di Sanremo.

Ha cantato per diversi artisti nazionali, fra cui Nicola Piovani, per un incontro-intervista, Roy Paci, in un concerto al Teatro di Verdura di Palermo e per il musicista Ruggiero Mascellino, per cui ha inciso anche l’album L’Attesa. Ha duettato con Matteo Bocelli e il famoso attore e cantante statunitense Franc D’Ambrosio. Ha vinto il Primo Premio all’Undicesima Edizione del Concorso Nazionale “Umberto Giordano” di Foggia e l’edizione Summer del Concorso Nazionale "Sanremo New Talent", Categoria Giovani. Facebook: https://www.facebook.com/federicanegliaofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/federica.neg?r=nametag