"E' l'ora di Facebook": esce il libro di Roberto Taormina

In questo libro l’autore racconta il funzionamento di Facebook e l’utilità che può avere se lo si conosce a fondo. L’autore si propone di prendere per mano il lettore per fare in modo che il social sia una reale risorsa di business per chiunque. Partendo dalle nozioni base, sarà possibile imparare come aprire una pagina Fb, come ottimizzarla e renderla attraente per il visitatore. Nell’opera vengono analizzati i contenuti che si possono realizzare, grazie alla spiegazione delle metodologie di lavoro utilizzate dall’autore cosicché il lettore possa essere facilitato e supportato nello sviluppo del Facebook marketing plan. Attraverso preziosi consigli potranno essere apprese le best practices antecedenti alla pubblicazione di un post, alla realizzazione di una campagna Ads e al coinvolgimento di un determinato segmento di utenti, riuscendo in tal modo ad offrire un valore aggiunto alla propria attività.

Partendo dalle nozioni di marketing pubblicitario, sarà possibile imparare a sviluppare il funnel di Fb, delineare da soli un piano editoriale e realizzare diversi tipi di contenuto, anche grazie alla presenza di importanti contributi di specialisti di settore. L’autore ci aiuta a comprendere come siano importanti un impegno assiduo e una cura costante nel presiedere i vari canali comunicativi così da rendere più semplice e agevole il contatto con un potenziale cliente. Se sei un imprenditore, un professionista, un artigiano o hai una nuova idea da lanciare e vuoi fare marketing in modo semplice e concreto con Facebook, allora questo manuale fa proprio al caso tuo.

Chi è Roberto Taormina? Nasce a Corleone, un paesino dell’entroterra siciliano. Non ancora maggiorenne si appassiona al mondo del web. Nel corso degli anni progetta diversi siti web e ogni volta sente pronunziare la solita frase dall’imprenditore di turno: “Il sito è stupendo, ma dobbiamo vendere”. Sente che può fare di più ed ecco che inizia a studiare prima e a mettere in pratica poi le varie tecniche di digital marketing, tra cui anche quelle di Facebook. Oggi si occupa di consulenza digital marketing per aziende e professionisti e cura l’immagine web a tutto tondo: dalla progettazione del sito internet, fino alla pianificazione della strategia di web marketing. Collabora con diverse aziende in Italia e anche all’estero.

Disponibile online, sul sito dell'autore www.robertotaormina.com e in tutte le librerie Editore: Edizioni La Zisa ISBN: 978-88-319-9076-9 Pagine: 222 Collana: Digitalmente Anno di pubblicazione: Luglio 2021 Stampa: Copertina patinata opaca a colori, interno in b/n