Countdown per il concerto di Vasco Rossi, orari, biglietti e lavori allo stadio: cosa c'è da sapere

Palermo si prepara a ospitare uno dei concerti più attesi del 2023, quello che vedrà tornare Vasco Rossi in città a 18 anni dall'ultima sua esibizione. Sono oltre 70 mila i biglietti venduti per le due date (22 e 23 giugno) allo stadio Renzo Barbera. Intanto ieri il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un'ordinanza con la quale viene concessa la deroga per il superamento dei limiti acustici previsti da un regolamento del Consiglio comunale del 2015. Adesso si attende il provvedimento per regolare il traffico nella zona. E nei prossimi giorni nell'impianto di viale del Fante inizieranno dei lavori di adeguamento della struttura. E' dal 1998, infatti, da quando sotto Monte Pellegrino cantò Claudio Baglioni, che il catino di viale del Fante non ospita uno spettacolo di questa portata.

I lavori allo stadio Barbera

E così, a poco più di tre settimane dal live, c'è da sistemare lo stadio per renderlo non solo fruibile e sicuro per gli spettatori, ma anche per agevolare l'accesso ai mezzi che dovranno montare palco e strumentazione per lo show del Blasco. L'inizio dei lavori era previsto immediatamente dopo l'11 giugno, data in cui è in programma il ritorno della finale playoff della Serie B, gara per la quale il Palermo è stato virtualmente in corsa fino a pochi minuti dalla fine del campionato. Probabilmente, l'inizio delle opere verrà anticipato per evitare la maratona alla quale sarebbero state chiamate le maestranze che devono eseguire i lavori. "Il 16 giugno - spiega Carmelo Costa, di Musica da bere, società che organizza a Palermo il concerto prodotto da Live Nation - è previsto il montaggio del palco. Nei giorni precedenti, dunque, sarà necessario portare a termine gli interventi preliminari". Tra le opere previste anche la realizzazione di un varco carrabile in prossimità del cancello 7 che consenta l'accesso dei mezzi pesanti di cantiere sul campo per le operazioni di allestimento delle strutture e degli impianti necessari per lo spettacolo; la dismissione di alcuni cancelli di bordo campo e dei vetri di separazione di bordo campo. Live Nation che pagherà 164 mila euro al Palermo Fc, il club calcistico che dispone dello stadio in virtù di una convenzione col Comune, dovrà poi ripristinare il tutto.

Decibel e orari dei concerti

In attesa dei lavori, la macchina organizzativa e burocratica è già in moto. Con l'ordinanza emessa oggi dal Comune è stato stabilito che "il livello di emissioni sonore dovrà comunque essere tale che sulle facciate dell'edificio recettore sensibile più vicino non debba superarsi il limite di 70 decibel". Oltre alla deroga, il provvedimento proposto dal dirigente del servizio Ambiente, Ferdinando Ania, e condiviso dall'assessore all'Ambiente, Andrea Mineo, fissa anche gli orari entro i quali si svolgeranno i concerti e le prove. Il 21 giugno dalle 17 alle 22 è in programma il soundcheck. Nei giorni dei concerti si inizierà alle 15.30, ma ad aprire lo show saranno i gruppi spalla del rocker emiliano che si prenderà la scena dalle 21.15 alle 24. D'altronde anche sui biglietti come orario di apertura dei cancelli per gli spettatori del prato o del prato gold viene indicato come orario le 15.30, le 16 per tutti gli altri settori.

Indicazioni sui biglietti

I ticket sono nominativi e sono andati a ruba in pochissimi giorni, ma c'è ancora qualche speranza per chi non ha ancora il biglietto. Sul sito di Live Nation, produttore nazionale del tour, si legge: "Ricordiamo a tutti i possessori dei biglietti per gli eventi di Vasco Live 2023 che, per garantire i corretti tempi di spedizione e consegna, qualora richiesto, sarà possibile effettuare il cambio del nominativo entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento del concerto". Ciò vuol dire che l'operazione andrà fatta entro il 7 giugno. Le modalità per effettuare il cambio nominativo sono indicate sui rispettivi siti internet della biglietteria ufficiale (Vivaticket, Ticketmaster o Ticketone) presso la quale si è effettuato l'acquisto. La procedura per modificare il nome del possessore del biglietto era stata aperta a inizio marzo per provare a limitare il bagarinaggio.