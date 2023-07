Chiara Ferragni sugli incendi a Palermo: "Che devastazione, sono qui per fare la mia parte"

Dopo gli incendi che hanno devastato Palermo e la sua provincia, Chiara Ferragni si rende disponibile ad aiutare le istituzioni con i soccorsi in Sicilia. In vacanza alle Isole Eolie proprio mentre la Sicilia bruciava, dopo aver pubblicato un post delle vacanze a Salina, è stata travolta da commenti che la accusavano di insensibilità in un momento in cui l'Isola era piegata dalle fiamme.

La nota imprenditrice digitale ha però risposto alla tempesta di critiche, una volta tornata a Milano, attraverso una storia su Instagram: "Sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. E' chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi".

Da qui l'aiuto e il sostegno a tutta l'Isola. "Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte".