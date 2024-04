Bagheria designata nuova "Destinazione del Gusto"

Nel mondo della gastronomia, certe realtà si distinguono per la loro eccellenza culinaria e la capacità di offrire esperienze sensoriali uniche. Bagheria ha recentemente guadagnato un prestigioso titolo: "Destinazione del Gusto". Questo riconoscimento è stato conferito dall'Accademia internazionale enogastronomica Epulae, guidata dal giornalista enogastronomico Angelo Concas, punto di riferimento nel mondo del vino e oltre.

Il sindaco Filippo Tripoli ha ricevuto il prestigioso premio dalle mani del vice presidente dell'Accademia Epulae, Mario Liberto, giornalista e storico dell’enogastronomia mediterranea. Questo titolo non è stato assegnato a caso: Bagheria ha dimostrato negli anni di meritare pienamente questa designazione grazie alla sua vivace intraprendenza culinaria.

"La città - si legge in una nota - ha visto emergere due chef stellati, una variegata offerta di ristoranti che esplorano e reinterpretano la cucina territoriale, e un'affermata presenza di personaggi televisivi che hanno proiettato il gusto della Piana di Baaria nel panorama gastronomico nazionale. Chi visita Bagheria, trova, 365 giorni l'anno e a tutte le ore, un'offerta vasta e variegata legata alla ristorazione, alla gelateria e alla pasticceria di qualità e una varietà di prodotti legati allo Street Food di assoluto valore e le ville storiche di Bagheria offrono ambientazioni uniche al mondo per matrimoni celebrati con catering di alto livello. A questo successo ha contribuito anche l'associazione "La Piana d'oro", che si è rivelata fondamentale nel promuovere che la consapevolezza del gusto non è soltanto una questione di palato, ma anche di cultura. Attraverso eventi culturali e manifestazioni gastronomiche, l'associazione ha contribuito a far crescere l'interesse per la tradizione culinaria locale e a valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio. In definitiva, Bagheria può ora vantarsi di essere non solo la "Città delle Ville, della Cultura", ma anche una vera e propria "Destinazione del Gusto". Questo riconoscimento è il frutto di anni di impegno, passione e collaborazione tra gli attori locali e testimonia il potenziale culinario straordinario di questa incantevole città siciliana".