Poco dopo l'impatto che ha mandato in frantumi il parabrezza del bus sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si conoscono ancora le condizioni del ferito che è stato immobilizzato su una barella spinale e portato al pronto soccorso dell'ospedale Civico dov'è entrato in codice rosso.