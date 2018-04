Dopo il furto Tommaso Dragotto regala due panchine al giardino della Kalsa | VIDEO

In via Carlo Ventimiglia tornano i sorrisi attorno alla piazza dove oggi sono stati posti i nuovi arredi urbani donati da Sicily by Car. Il vicepresidente di circoscrizione: "Segnale importante".

Solo lo scorso 27 marzo consiglieri, bambini e migranti avevano lavorato insieme per pulire e abbellire quello che alla Kalsa è ormai diventato un giardino condiviso. Fiori e panchine avevano sostituito il degrado e l'abbandono. Poi, dopo soli 3 giorni, il furto degli ornamenti. Adesso i residenti vogliono voltare pagina: "Ce ne occuperemo tutti insieme".