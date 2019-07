"Siamo Aquile, siamo fatti per volare", il nuovo spot del Palermo targato Mirri-Di Piazza | VIDEO

Il sindaco Orlando ha affidato all'imprenditore palermitano, insieme all'italo-americano, la nuova società rosanero. "Ci hanno detto che il nostro tempo è passato, che il nostro destino è già scritto, che non meritiamo un sogno o che non siamo abbastanza forti per realizzarlo ma c'è una cosa che questa città ci ha insegnato: che nessuno può dirci quello che dobbiamo essere"