"L'assistenza agli alunni disabili è garantita a singhiozzo": il servizio non è stabile. Per questo educatori, psicologici e pedagogisti stamattina sono tornati in piazza. Sit in davanti alla sede del Comune contro la sospensione delle ore di recupero e la precarietà di un servizio che non partirebbe mai con l'inizio dell'anno scolastico.