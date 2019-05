Arrivata la sentenza, Palermo all'inferno: "Ultimo posto e retrocessione in C"

Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi retrocesso in serie C. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale per presunto illecito amministrativo da parte del club rosanero. Pena massima, dunque, per il Palermo a poche ore di distanza dalla partita con il Cittadella che aveva già spento ogni speranza di promozione diretta sul campo. Il Palermo ha 10 giorni per fare ricorso. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini per irregolarità gestionali che sarebbero state commesse tra il 2014 e il 2017.

Il presidente del Tribunale Cesare Mastrocola ha inibito l'ex presidente Giovanni Giammarva per due anni, cinque anni invece per Anastasio Morosi, all'epoca dei fatti presidente del collegio sindacale del club. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale è immediatamente esecutiva e dunque cambia volto alla classifica di Serie B. Al momento il Perugia andrebbe ai playoff al posto dei rosanero, il Venezia sarebbe salvo e Foggia-Salernitana diventerebbe la nuova sfida di playout.

"Una decisione che colpisce tutta la città - commenta a caldo il sindaco Leoluca Orlando - e che non tiene conto dei risultati sportivi ed ancor più dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Una decisione rispetto alla quale valuteremo, anche come Amministrazione comunale, quali siano i margini di appello".