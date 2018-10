Il giro della Sicilia (di corsa) in 30 giorni: tappa palermitana per l'atleta polacca Daga Szolc

Tappa palermitana per l’atleta Daga Szolc, trentacinquenne, polacca, nativa di Varsavia, che, con “Great Sicilian Escape” punta a battere ogni record, effettuando il giro più veloce mai compiuto finora, lungo tutto il perimetro della Sicilia in meno di 30 giorni percorrendo le aree costiere e i litorali dell’Isola. Un’iniziativa sportiva, patrocinata dal consolato onorario della Repubblica di Polonia presente a Palermo con il console Davide Farina.

Stamani è stata affiancata da un gruppo di atleti palermitani - Giuseppe Carone, Giovanni Denaro, Marcello Longo, Fulvio Martelli, Claudio Santoro - dell'Asc Confcommmercio Palermo, guidata da Fabio Gioia, che l’hanno accompagnata fino alla fine della tappa, previsto davanti alla chiesa di Sant'Agata La Pedata in via del Vespro. Ad attenderla anche il parroco polacco padre Jarek, con il console Davide Farina e il vicesindaco Sergio Marino.

Daga Szolc, sostenitrice dell’associazione Stowarzyszenie Amazonki per la prevenzione e la cura del cancro al seno, farà tappa in quasi trenta comuni e, oltre a segnare un primato, farà così conoscere ai propri connazionali le bellezze artistiche, culturali, folkloristiche e culinarie dei luoghi che la ospiteranno. Parte dei profitti provenienti dagli sponsor saranno destinati all’associazione Amazonki per sostenere la ricerca per la prevenzione e la cura dei tumori. Durante la maratona sarà realizzato un docufilm, per illustrare la preparazione, le varie fasi della corsa, le riflessioni e pensieri dell’atleta e il suo incontro e confronto con la bellezza dei luoghi, l’arte, i paesaggi e la cultura del popolo siciliano. Il lavoro sarà prodotto in tre lingue: italiano, polacco e inglese.