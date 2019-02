Gli inglesi salutano, il Palermo in mano alla De Angeli sotto il controllo di Zamparini

Finita ancor prima di iniziare l'avventura inglese. Il Palermo passa nelle mani di Daniela De Angeli, storica collaboratrice di Maurizio Zamparini e prima storica donna presidente rosanero, e quindi di nuovo sotto il controllo dell'imprenditore friulano. Come anticipato ieri sera da PalermoToday la De Angeli avrà come compito, insieme a Rino Foschi, quello di traghettare (si spera) il club verso un'altra proprietà. Oggi a Milano era previsto un incontro con un gruppo di imprenditori, tra gli emissari figura il presidente del Genoa Enrico Preziosi. I tifosi sperano in una fumata bianca.

"Il 17 gennaio 2019 - si legge in una nota - la Società ha annunciato l'acquisizione di Sport Capital Group Holdings Limited ("SCGH"), la società madre di Sports Capital Group Investments Ltd. ("SCGI"), unico proprietario della squadra di calcio italiana, US Città di Palermo SpA, a Palermo, in Sicilia, e di Mepal Srl, intellettuale del club progetto di proprietà e stadio, per una somma nominale. A seguito di eventi nelle ultime settimane che hanno impedito il rilancio della Società US Città di Palermo, la Società ha deciso di accettare una proposta di vendita per a valore nominale Palermo Football Club SpA, US Città di Palermo SpA e Mepal Srl, ad un gruppo guidato dallo storico management team, dottoressa De Angeli. Note di prestito e i debiti associati alla struttura delle transazioni saranno regolati allo stesso modo tempo".

Insomma l'esperienza inglese si conclude dopo appena un mese. "Dopo una lunga riflessione - continua la nota - Sport Capital Group ha concordato la vendita della squadra di calcio Città di Palermo. A seguire discussioni con gli investitori e i risultati di ulteriori due diligence, il Consiglio ha deciso che il club sarebbe stato più adatto a un altro proprietario. Siamo fiduciosi i nuovi proprietari saranno in grado di portare avanti il ​​Palermo con successo e stanno bene adatto a gestire il club". Con questo sistema Foschi e la De Angeli avrebbero il titolo legale per trattare l'eventuale cessione con i vari gruppi interessati. Resta invece vivo il problema relativo agli stipendi da pagare.

Orlando: "Lega preoccupata"

"La Lega e la Figc sono preoccupate per la situazione del Palermo", lo afferma il sindaco Leoluca Orlando in una nota. Il primo cittadino in questi giorni - fanno sapere dal Comune - è stato in costante contatto con i vertici della Federazione e della Lega di serie B. E stamattina ha avuto un colloquio con il presidente Mauro Balata.

"Mentre registriamo le ottime prestazioni della squadra - afferma il Sindaco - non possiamo che confermare preoccupazione ed attenzione per le vicende societarie. Preoccupazione ed attenzione che ho registrato anche da parte dei vertici delle delle autorità sportive che stanno seguendo l'evolversi della situazione. In questo momento è importante che la tifoseria continui a far sentire la propria vicinanza alla squadra, per confermare l'importanza di raggiungere risultati importanti, all'altezza delle aspettative della città".