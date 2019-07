Podismo, sabato gara a Campofelice di Roccella: si corre alle 19

Il primo sabato di luglio 2019 si veste di atletica a Campofelice di Roccella grazie, alla dinamica ASD Promosport Campofelice organizzatrice della quinta edizione della “Per…Correndo Campofelice”.

Un pomeriggio sportivo da non perdere per gli amanti della corsa su strada con appuntamento è alle ore 17,00 presso il Belvedere di Campofelice per la consegna dei pettorali e chip elettronici forniti dalla speedpass.it, dalle ore 18,00 la partenza gare delle categorie giovanili valide come prova della Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale, alle ore 19,00 la partenza della gara riservata ai tesserati master sulla distanza di metri 7.500 valida come prova Ufficiale del Campionato BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic.

Ai primi 250 atleti che si iscriveranno attraverso il sito speedpass.it sarà omaggiato un ricco pacco gara, i primi tre di ogni categoria master saranno premiati con ceste di prodotti alimentari tipici locali. L’evento campofeliciano vuole promuovere il territorio attraverso la sana competizione e lo sport per tutte le fasce di età. La gara organizzata sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale vedrà al via i migliori atleti specialisti della corsa su strada. Al termine della fase agonistica un rigenerante ristoro finale sarà messo a disposizione di tutti gli atleti.