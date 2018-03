Zona via Notarbartolo, strisce pedonali invisibili

Volevo segnalare la situazione della manutenzione delle strisce pedonali nella zona di via Notarbartolo: precisamente in via Ariosto, via Lo Jacono e via Nunzio Morello. Segnalato un anno fa, avevano detto che in un paio di mesi avrebbero provveduto. Questa invece è la situazione dopo un anno. Da ricordare come son venuti per ripristinare le strisce blu mentre quelle pedonali restano nel degrado e totale abbandono. L' importante è pagare le tasse (Tasi, Tari ed altro) e questi sono i risultati.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giuseppe Maranto