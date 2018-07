Zisa, rimossa una discarica ecco che ne spunta un'altra

La discarica di via Paolo Amato alla Zisa ha svoltato! Svoltare, nell’accezione comune ha il significato di "cambiare la propria vita in maniera radicalmente positiva" ma in questo caso il significato è letterale: i recenti accumuli di materassi, frigoriferi e mobili ha prolungato la discarica a ridosso del cancello di una abitazione su via Paolo Amato, e dunque gli attivi panormiti hanno provveduto a “svoltare” su via Contessa Giuditta. Che gioia. Per la verità la mia precedente segnalazione alla vostra redazione ha avuto, come altre in passato, un riscontro nel senso che le discariche di vVia Eugenio L’Emiro e via Contessa Adelasia, che avevo segnalato entrambe sul percorso dei bus turistici, sono state rimosse e poi, fatto assolutamente incredibile, sono state spazzate corso Finocchiaro Aprile (cosa che non avveniva da Natale) e le strade del percorso turistico, come avevo segnalato. Ma speravo pure che, con magnanimità, la Rap sgomberasse pure la montagna ingombranti che hanno “svoltato”, ma evidentemente è stato calcolato che vale la pena correre il rischio che passi un altro bus scoperto e i turisti possano dall'alto fotografare lo schifo di cui sopra. Per impedire che la città si riempia di elettrodomestici, che i nostri concittadini buttano per strada per risparmiare i 20 euro per RaeeE, lo smaltimento del vecchio da pagare al negozio dove comprano il nuovo, basterebbe che chi rifiuta lo smaltimento asserendo che provvederà in proprio, debba esibire, in un tempo ragionevole, la ricevuta della Rap che attesti il regolare smaltimento, diversamente una bella multa da 500 euro.