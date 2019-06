Una squadra di volontari dell’associazione “Basta volerlo”, presieduta da Davide Grasso, ha ripulito l’area dei Cantieri culturali della Zisa dopo il Palermo Pride. Grandi e ragazzi, con energia e buona volontà, armati di guanti e sacchi, hanno percorso in lungo e in largo la suddetta area affinché ritornasse pulita. L'ennesima dimostrazione del fatto che tantissimi palermitani tengono in modo particolare alla propria città.