Via Pitrè, la "villetta dei colori" distrutta da degrado e incuria

Questo è ciò che resta della "Villetta dei colori" di via Pitrè. Vandalizzata e in stato di abbandono, tra bottiglie di vetro (anche rotte) e immondizia ovunque. Soldi buttati al vento, basterebbe qualche telecamera e la pulizia per renderla accessibile alla cittadinanza.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Francesco Polizzi