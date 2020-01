"La cura del verde? Questa sconosciuta..."

La cura del verde a Palermo viene praticata? I nostri amministratori hanno idea delle condizioni in cui versano ville e giardini pubblici, anche quelli frequentati da centinaia di migliaia di turisti ogni anno? Il dubbio assale facendo un giretto intorno a Villa Bonanno, a piazza del Parlamento e piazza Indipendenza, in pieno itinerario arabo-normanno, in una zona che racchiude alcuni dei monumenti più importanti non solo della Sicilia, ma dell'Italia intera. Quella che osserviamo è una realtà difficile da digerire. Ovunque ramaglie, i viali pieni di foglie, bottiglie di plastica, sacchi di rifiuti e rami spezzati, fin dentro alle aiuole. Due palme, probabilmente colpite dal punteruolo rosso, dovrebbero essere messe in sicurezza. E poi la vasca vicino la zona archeologica di Villa Bonanno, che vediamo asciutta e vandalizzata. Ecco cosa offriamo ai turisti, calpestando i tesori che immeritatamente abbiamo ereditato. La spazzatura che si staglia sullo sfondo di opere architettoniche di valore incommensurabile è peggio di uno schiaffo in pieno viso per coloro che amano la nostra città. Giardinieri e operai della Reset evidentemente saranno impegnati altrove, mentre parole come decoro e rispetto perdono ogni significato davanti a questo degrado. I nostri amministratori dovrebbero informarsi presso altre città italiane ed europee sull'importanza del verde, studiando e imparando come debba essere valorizzato e curato attraverso l'esempio virtuoso di città come Monaco di Baviera. Al riguardo, in un articolo pubblicato da un esperto paesaggista sulla rivista Lineaverde, un periodico mensile specializzato, a proposito di gestione e programmazione del verde, leggiamo : "Lo spazio verde viene sempre più considerato come antagonista “naturale” del deterioramento dell’ambiente città, ordinato per cinturazioni verdi, diffuso come elemento puntuale, collante tra città vecchia e quella moderna". A Palermo si parla del verde solo per denunciare abbattimenti di alberi e la morte di nuovi alberelli per mancanza di acqua e di cure. A Palermo il verde viene addirittura considerato quasi come un nemico da combattere, come testimonia la continua strage di alberi in tutta la città.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday dall'Associazione Comitati Civici Palermo, presieduta da Giovanni Moncada