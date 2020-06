Vietato il diritto alla salute

In questi giorni mi trovo a dover fare degli esami particolari ma né gli ambulatori asp né gli ospedali accettano prenotazioni. Le centraliniste rispondono che bisogna riprovare tra settimane e sperare bene che non siano mesi. Nel momento in cui hanno aperto quasi tutto quello che manca è il diritto alla salute. Se non hai urgenza probabilmente con il passare del tempo potrebbe diventarla. Chi si occupa in questo caso della salute dei cittadini? La situazione sembra uguale da nord a sud ma non va bene se non riesco a sapere cosa ho come faccio a curarmi? Chiedo perché non se ne parla, perché riusciamo ad aprire persino le discoteche ma non ciò che permette di curarvi. Vedo tanto silenzio su questo ed è veramente una cosa orribile. Spero riprendano presto perché così la gente rischia seriamente.