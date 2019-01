Viale Michelangelo, disabili ostaggio delle barriere architettoniche

Questa è una delle "piccolissime" barriere architettoniche che ci sono per Palermo. Siamo in viale Michelangelo, la mia zona. Mi piacerebbe potermi muovere da solo ma... In trent'anni non ci sono stati miglioramenti. Sindaco Orlando faccia qualcosa.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761