Via Volturno, marciapiede metà parcheggio e metà mercatino

Marciapiede di via Volturno, metà mercatino e metà parcheggio. Ecco la situazione nella quale versa il marciapiede di via Volturno nella zona antistante l'acquedotto comunale (Amap), il quale è letteralmente diventato un parcheggio per scooter, perché nessuno interviene? Perchè in questa città tutto viene considerato normale?N

Non basta che poco più sopra il marciapiede sia interamente occupato dai venditori abusi di cianfrusaglie e roba vecchia, che occupano tutto il marciapiede e che spesso una volta finita la loro giornata di "lavoro" lasciano anche roba abbandonata sul posto, a completare il contesto di degrado ci mancava questa brutta abitudine tutta palermitana di creare parcheggi dove non ci sono. Tutto questo a 50 metri da uno dei monumenti più visitati e simbolo della nostra città, il Teatro Massimo. Semplicemente una vergogna.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Biagio Vinci