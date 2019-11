Via Villareale un enorme bidone impedisce il passaggio ai pedoni

Un marciapiede di poco più di 60 centimetri e un enorme bidone dei rifiuti che ostacola il transito pedonale: ecco quanto ho visto e personalmente fotografato, proprio davanti al portone d'ingesso della Procura della Repubblica. Mi chiedo se tutto ciò è normale, non solo per il Cittadini che hanno la fortuna, come me, di poter tranquillamente deambulare ma in particolare per tutte quelle persone che sono costrette su una sedia a rotelle, oppure a spostarsi con l'ausilio di stampelle e tutori. Sono convinto che questa, almeno questa, barriera architettonica, possa essere spostata o, quanto meno, limitata nelle dimensioni.