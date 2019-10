Un'auto parcheggiata in seconda fila blocca via Sampolo per 15 minuti, creando un incolonnamento che arriva fino a via Alessi. I residenti della zona quotidianamente, negli orari di entrata e di uscita della scuola elementare, devono sopportare questo strazio. Si invita la polizia municipalea predisporre anche saltuariamente dei controlli per evitare il crearsi di queste situazioni intollerabili.