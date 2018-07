Come si evince dalle foto in via Marchese di Villabianca il servizio di ritiro del cartone lascia quantomeno a desiderare. Davanti al mio negozio il ritiro non avviene ormai dal 13 giugno: quasi un mese.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Paolo Stancanelli