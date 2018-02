Via Marchese di Villabianca, contenitori per la differenziata abbandonati sul marciapiede

Continua lo scempio dei dipendenti Rap in quello che si definisce il "salotto di palermo". Via marchese di Villabianca, i contenitori della differenziata vengono costantemente abbandonati senza ritegno sul marciapiede impedendo anche il passaggio. E pensare che i primi loro (i dipendenti) si arrabbiano se trovano qualcosa fuori posto e magari se li becchi ti rispondono "Ma noi non dovremmo nemmeno essere qui, ora facciamo il giro e li sistemiamo". Torni il giorno dopo e li trovi per come erano stati lasciati.