Via Lo Jacono, sporcizia e degrado accolgono i ragazzi che vanno a scuola

Volevo denunciare lo stato di degrado delle aiuole della zona antistante lìingresso dell' I.C.S. Alberico Gentili in via Francesco Lo Jacono. La piazzetta pedonale che da cui si accede alla scuola media è in una condizione deplorevole con diverse ampie aiuole piene di escrementi di cani. Spero che chi di dovere e di competenza provveda a riportare in una condizione di pulizia, decoro e salubrità quaesto spiazzo che costituisce l'ingresso di una scuola pubblica di Palermo. Il video è di oggi, giorno di inizio delle attività scolastiche.