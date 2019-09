Via Libertà e lo "strano" svuotamento dei cestini gettacarta

Questa mattina alle 8,30 notavo questi signori che svuotavano i cestini delle strade adiacenti a via Libertà. Nella foto siamo in via XX Settembre angolo via Trapani, è possibile che invece di levare tutto il sacco venga levato una parte e l'altra lasciata dentro? Per non parlare che quella dei cestini interni alle vie Trapani, Messina, Agrigento e tutte le altre strade adiacenti non vengono mai svuotate?

Io lavoro in via Messina e da circa 3mesi vedo sempre i cestini davanti a banca e negozio di gioielleria pieni e mai svuotati tranne qualche volta che lo fa un operatore ecologico che spazza via Messina. Se dobbiamo essere noi cittadini a tenere pulita Palermo cerchiamo pure di controllare chi dovrebbe lavorare e fare il servizio di pulizia dei cestini in modo regolare e non solo svuotandoli a metà e solo ai 4 angoli lasciando i cestini interni delle vie strapieni.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giuseppe Salamone