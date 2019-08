"Il Comune rifà il look alle strisce per le zone blu ma le strisce pedonali sono cancellate..."

Il comune rifà il look alle strisce di delimitazione per le zone blu quando non pensa invece alla sicurezza stradale. Infatti ci sono le strisce pedonali e la segnaletica del manto stradale totalmente cancellati. Ci troviamo nella zona di via Alessi, autonomia siciliana, de cosmi, via toselli. Per di più i cestini stracolmi di rifiuti. Gli escrementi dei cani purtroppo vengono poggiati sul cestino in quanto strapieno. Settimane fa è stata fatta la segnalazione e dopo 2 giorni sono venuti a svuotarlo dopodiché sono stati nuovamente dimenticati. Questi è il decoro e l'attenzione che il comune presta alla sua città. Stavolta non è colpa dell'incivilta dei cittadini ma della negligenza e menefreghismo di questa amministrazione comunale. Segnalazione fatta da salvatore cassaro