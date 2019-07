Via Evangelista Di Blasi, marciapiede occupato dall'immondizia

Via Giovanni Evangelista di Blasi lato nord viale Regione, marciapiede impraticabile per colpa dei rifiuti presenti da 5 giorni. E dietro l'angolo in via Telesino i primi cassonetti vuoti ogni giorno, mi chiedo il perché.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Francesco Scaneo