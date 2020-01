Uditore, via Bernini al buio

Da troppo tempo una parte importante di via Bernini (a Uditore), all'altezza del civico 23, rimane al buio nonostante le ripetute segnalazioni alla Amg, che non risolve il problema e non fornisce alcuna spiegazione sui motivi di un tale grave disservizio. La via Bernini é una strada molto trafficata, dobbiamo aspettare il morto come in via Messina marine per intervenire?