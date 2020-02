Buche, immondizia e mancata illuminazione: "Strada per Bellolampo abbandonata"

Come si evince dalle foto la strada che collega la via Castellana alta alla via Bellolampo, transitato giorno e notte dai residenti ma soprattutto da mezzi della Rap e anche da mezzi pesanti, è totalmente abbandonata a se stessa.

La strada è piena di buche molto pericolose sopratutto di notte, visto che non è illuminata. La strada assomiglia a una discarica perchè sul ciglio e tra il verde boschivo si trova di tutto. Perchè nessuno provvede a una bonifica? Però sono presenti le tabelle della Forestale che vietano la caccia.