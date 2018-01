Sos da via Bergamo: "Costretti a vivere tra liquami e rifiuti"

In via Bergamo (tra i civici 33 e 35), zona Oreto, negozianti e condomini siamo costretti a vivere nel degrado tra liquami e rifiuti. Eppure paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvatore Giordano