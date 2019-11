Via Amari, i contenitori non vengono svuotati: i turisti attendono il bus tra i cumuli di cartone

Via Emerico Amari, altezza civico 138 del tratto superstite e ancora transitabile soffocato dai due fronti di cantiere del (tr)Anello Ferroviario, situazioni polveri sottili fuori controllo, data fine lavori mai. In questo idilliaco contesto residenziale il condominio dello stabile in cui abito persevera nel rispettare le rigide disposizioni imposte dall’ordinanza relativa alla raccolta differenziata per il conferimento dei rifiuti, anche grazie al ricorso di un servizio esterno per il movimento dei carrellati, profumatamente pagato da noi condomini.

Ebbene le foto che invio testimoniano lo stato dei luoghi e l’efficienza del servizio offerto dalla Rap, esattamente di fronte a quello che è il capolinea del servizio di bus turistici della CitySightSeeing e a 50 metri dal teatro Politeama, salotto di città Fortunatamente la brillante “app” per le segnalazioni dell’utenza ci offre la possibilità di documentare all’azienda, da giorno 30 ottobre (l’ultimo ritiro di carta e cartone è datato 21 ottobre) il mancato ritiro dei rifiuti, che nel frattempo hanno assunto i caratteri di installazione di arte moderna, residuo permanente della biennale di Manifesta.

Cos’altro inventare a turisti attoniti che non mancano di documentare con foto quello che si presenta ai loro occhi?! Mi chiedo se ci toccherà anche pagare una multa per negligenza, considerata l’infinita quantità di rifiuti di vario genere accumulati nei nostri carrellati da 20 giorni a questa parte. Con questa Amministrazione comunale, del resto, è lecito attendersi ogni genere di sopruso.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Pietro Adragna