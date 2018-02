Via De Gasperi, scivoli per disabili su... marciapiedi dissestati

Un paio di giorni fa mi sono resa conto che in via Alcide De Gasperi, proprio in prossimità delle strisce pedonali (di fronte alle poste) sono stati creati degli scivoli per disabili. Finalmente, ho pensato, che bellissima idea! Ma attraversando la strada mi sono resa conto dell'enorme ed ennesima presa per i fondelli colossale palermitana: i marciapiedi sono completamente dissestati ed è praticamente impossibile da camminarci su a piedi, figuriamoci con una carrozzina o sedia a rotelle. Aggiustiamoli sti marciapiedi, che la gente è costretta a camminare in mezzo alla strada.