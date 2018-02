"Nuovo metodo di prenotazione visite al Civico, così non va"

E' una vergogna il nuovo metodo di prenotazione visite al Cup (Centro Unificato Prenotazioni) dell'ospedale Arnas Civico. Vorrei prenotare una visita al seno per mia moglie da una settimana con codice differito entro 30 giorni ma non ci riesco. Allo sportello mi hanno detto che non c'è posto, ma non solo non la prenotano, io dovrei andare ogni giorno a vedere fino a quando non si libera il posto. Ho provato a farlo online, nessuna risposta. C'è un'app ma il codice non arriva mai. Farò denuncia al tribunale per i diritti del malato.