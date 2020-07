Un "pozzo" nel cuore di Palermo: "Ma dentro buttano di tutto, un vero peccato"

Oggi incuriosito da mia moglie (che sapeva l'esistenza di questo luogo nel centro di Palermo) ci siamo recati qui. Sono rimasto meravigliato e allo stesso tempo "deluso" da come è stato abbandonato... Dentro vi buttano di tutto, è un peccato sul serio perché potrebbe diventare benissimo una meta turistica. Si accede attraverso scalinata all'altezza di via La Marmora. Palermo è una città con un sottosuolo pieno di canali, pozzi, grotte, camere dello scirocco, passaggi sotterranei, Il pozzo di piazza Edison, per struttura e funzioni svolte, è quasi una rarità. Peccato non poterla visitare!