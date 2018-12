Dopo numerose segnalazioni alla giunta comunale e ai vigili urbani ancora non ci siamo, le mura del Palazzo Reale che costeggiano via del Bastione sono state transennate da ben quattro anni circa per pericolo crolli. Ma ad oggi, e precisamente dal 12 novembre 2018, anziché cadere massi sono cadute le transenne sull'unico attraversamento pedonale. Le segnalazioni sono state inviate ma nessuno ha mai risposto.