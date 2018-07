Troppi rifiuti in via Pietro Calandra, strada quasi impraticabile

Purtroppo per l'incivilità spietata dei palermitani , che abbandonano di tutto e di piú , come vedete in foto , la via Pietro Calandra ( strada molto stretta altezza Sferracavallo) è quasi inpraticabile soprattutto se ci sono auto che arrivano in senso opposto! A pagarne le conseguenze siamo semore noi residenti... Strada fondamentale per andare a casa. Spero che tramite questa segnalazione si possa risolvere. Saluti