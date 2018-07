Sporcizia ovunque a Mondello. Strade centrali come via Margherita di Savoia e piazza Valdesi non vengono mai spazzate e i marciapiedi (sempre di competenza della Rap) da anni sono lasciati in condizioni disastrose. Non si comprende perchè d'inverno la Rap si occupa di Mondello-Valdesi, mentre d'estate periodo tra l'altro pieno di turisti, sparisca.