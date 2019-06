Sferracavallo, dopo tante segnalazioni la Rap interviene... ma fa il lavoro a metà

Ieri, dopo le tante segnalazioni inviate, finalmente la rap con vari mezzi, personale e ruspa, è finalmente intervenuta in via Tritone. Incredibilmente, piuttosto che rimuovere tutto, si sono limitati a svuotare i cassonetti e a rimuovere solo una parte dei rifiuti per terra e degli ingombranti. Mi chiedo che senso ha fare questi interventi, impegnando tanto personale e mezzi senza però svolgere il lavoro fino in fondo.