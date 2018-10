All' origine era un contenitore con su scritto Findus gettato sulla costa di Romagnolo. Poi qualcuno l'ha rimosso e depositato vicino i contenitori in via Messina Marine. Son trascorsi circa quattro mesi ma nessuno l'ha più portato via. E' così difficile Rimuoverlo?

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Clementina Bova