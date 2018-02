Siamo in via Filiciuzza. Il marciapiede è bloccato da un lato da rifiuti di ogni genere e dall'altro da acqua stagnante, probabilmente arrivata da uno scarico o fognatura rotta considerando gli odori sgradevoli che provengono da lì.Personalmente quando passo con le mie bimbe sono costretto a camminare in strada, stretta, perché sul lato opposto sul marciapiede spesso sono parcheggiate automobili.