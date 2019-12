Ecco come si presenta il sottopasso in via Regione Siciliana, altezza Trionfante. I marmi sono caduti e stanno continuando a cadere. L'importante è fare la metropolitana, tutto il resto si manutenziona da solo. Anziché lavorare per dare e migliorare i servizi al cittadino, il sindaco pensa ad estendere la Ztl anche di notte.