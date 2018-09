Questa è la situazione di quasi tutta l'estate nella zona dell'Uditore, in via Suor Maria Dolores di Majo, vicino all'ufficio postale. Si potrebbero chiedere i danni alla salute per chi abita di fronte. La situazione è così da sempre ed è stata più volte segnalata. La circoscrizione lo sa e non ha mai fatto nulla. Carenza igienica e degrado gravissimi.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Linda Di Stefano.