In una strada oggi soffocata dal caos che la faceva da padrona in virtù del fatto che il ponte Corleone era chiuso e quindi tutta la massa si spostava da monte a valle... ecco cosa è successo. Le immagini parlano chiaro. E dire che domenica all'Arenella multavano con un divieto di sosta quasi inesistente, con un cartello che segnalava l'inizio... ma non la fine. Adesso arriverà la classica risposta: "Gli agenti erano impegnati in un'operazione". E' così diciamo che se ne liberano.